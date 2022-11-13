С криптобиржи FTX украдено примерно 663 миллионов долларов, а ее основателя допрашивает полиция Багам 

getty images

Аналитическая компания Nansen утверждает, что примерно 662 млн долларов в токенах тайным образом утекли с международных бирж FTX и США, а криптомагната Сэма Бенкмана-Фрида допросила полиция Багам.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Elliptic, первоначальные признаки свидетельствуют о том, что почти 475 миллионов долларов было украдено в ходе незаконных транзакций, причем стейблкоины и другие изъятые токены быстро конвертировались в Ether на децентрализованных биржах - "обычная техника, которую используют хакеры, чтобы предотвратить изъятие их прибыли".

Согласно инвестиционным материалам, с которыми ознакомилась Financial Times, в четверг FTX Trading International имела лишь 900 миллионов долларов ликвидных активов против 9 миллиардов долларов обязательств.

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао заявил, что его компания приостановила депонирование FTT, токена FTX, чтобы предотвратить возможное влияние сомнительных дополнительных поставок на рынок.

FTT упал на 21% до 1,65 доллара, хотя по состоянию на 8:26 утра в Лондоне восстановился примерно до 2 долларов.

Криптобиржа Kraken заявила, что знает личность злоумышленника, который совершил несанкционированный вывод средств с платформы конкурента FTX. Злоумышленник переместил некоторые средства со счета Kraken на кошелек, который они использовали для хранения украденных токенов.

ВИДЕО ДНЯ

Kraken добавила, что заморозила доступ к учетным записям определенных средств, которые, по ее мнению, были связаны с "мошенничеством, халатностью или неправомерным поведением", связанным с FTX.

Также Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов. Багамские острова утверждают, что не разрешали локальное снятие средств биржей FTX. В США его проверяет Комиссия по ценным бумагам и биржам относительно того, нарушил ли он правила в отношении ценных бумаг.

Напомним:

По информации источников агентства в FTX, по меньшей мере 1 млрд долларов клиентов исчез с криптобиржи, которая обанкротилась.

Криптовалютная биржа FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании, которая вызвала вмешательство регуляторов по всему миру.