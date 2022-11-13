"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще 2 судна с агропродукцией

В рамках "зерновой инициативы" в субботу, 12 ноября, из порта "Черноморск" вышло 2 судна с 27 тысяч тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

Еще два балкера, которые зафрахтованы Всемирной Продовольственной Программой Организации Объединенных Наций, зашли в порты Большой Одессы под загрузку пшеницей для жителей Эфиопии, Йемена и Афганистана.

Так, в порту "Одесса" на балкер BOZBURUN M. загружают 40 тыс тонн украинской пшеницы для Эфиопии, а в порту "Черноморск" аналогичный объем груза отправится в Йемен и Афганистан балкером GOKOVA M.

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 33 судна. На них загружают 920 тысяч тонн украинской агропродукции. Сегодня из порта "Черноморск" вышло 2 судна с 27 тысяч тонн агропродукции для стран Азии", — говорится в сообщении.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 444 судна, которые экспортировали 10,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

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Напомним:

В рамках "зерновой инициативы" в пятницу, 11 ноября, из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 120 тысячами тонн продовольствия для стран Азии и Европы.

Украина надеется на продолжение "зерновой сделки" по крайней мере на год и ее хочет расширить, включив больше товаров и портов.

После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигало 46.