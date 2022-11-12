НБУ на межбанке продал более 326 миллионов долларов из резервов

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За неделю с 7 по 11 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 326,49 млн долларов и купил 31,54 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке на 83,75 млн долларов меньше, чем на прошлой неделе (410,24 млн), а неделей ранее только 227,59 млн долларов. При этом регулятор купил почти вдвое больше долларов, 31,54 млн против 16,3 млн соответственно.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полумиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,2 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 22,553 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

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Напомним:

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