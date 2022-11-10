У жовтні українці поклали на депозити понад 200 мільйонів доларів та мільярд гривень

У жовтні продовжилось зростання депозитів населення у гривні та валюті – загальний портфель зріс на 211 мільйонів доларів та мільярд гривень.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ.

У жовтні валютний портфель зріс на 2,5% – 211 млн грн.

Таку тенденцію депутат пов’язує з "валютною лібералізацією" – можливістю придбати безготівкову валюту в банках із подальшим розміщенням на строковому депозитів від трьох місяців.

А також запровадження Нацбанком можливість конвертації гривні без обмеження по сумі у строкові валютні вклади від 6 місяців за офіційним курсом регулятора.

"Обидва інструменти покликані захистити заощадження населення в умовах підвищеної інфляції та дефіциту валюти", – пояснив Гетманцев.

Він додав, що загалом за останні 2 місяці депозити населення у валюті зросли більш ніж на чверть мільярда доларів, сягнувши 8,6 млрд.дол. на 1 листопада.

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Депозити населення у гривні в жовтні зросли на 0,2% або 1 млрд грн.

"З початку року гривневі вклади населення збільшились на 91,5 млрд грн або +20%, з початку війни (24 лютого) – відповідно на 121,3 млрд грн і 28,4%. На початок листопада гривневі депозити фізосіб складали 548,7 млрд грн", – навів дані депутат.

Гривневі депозити корпоративного сектору зросли відразу на 29,2 млрд. грн. або +5,7% (до 543,9 млрд.грн.).

"Депозити підприємств в національній валюті відновлюються третій місяць поспіль, що дозволило перевищити довоєнний рівень – на 40,9 млрд. грн. або +8,1%.

Вклади підприємств у валюті за жовтень зросли на 356 млн дол або на 4,6% (до 8,1 млрд дол), перевищивши рівень на початок року на третину мільярда доларів або 4,3%.

"Триваючий приріст депозитного портфелю банків є результатом збереження довіри вкладників, що підкріплюється професійними діями НБУ, уряду та усієї банківської спільноти", – підсумував Гетманцев.

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