Пишний заявив, що не планує революціних кадрових змін у НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний, призначений на посаду місяць тому, заявив, що не планує революційних кадрових змін у команді Нацбанку.

Про це він заявив на пресбрифінгу, який був присвячений першому місяцю його роботи на посаді очільника НБУ.

"Можу з упевненістю сказати, що на сьогоднішній день сформована одна з найбільш потужних аналітичних команд, відповідальних команд.

Бази знань, якими оперують сьогодні Національний банк і персонал, дають можливість приймати непрості, але цілком обґрунтовані та аргументовані рішення, тому не варто очікувати якихось революційних змін", - запевнив Пишний, відповідаючи на питання журналістів.

Голова регулятора додав, що планує розвивати рівень експертизи і рівень політики, а також уважно оцінювати професійний рівень персоналу.

"Я готовий до того, щоб привносити певні покращення і, цілком можливо, вони супроводжуватимуться, в тому числі, й новими призначеннями, новими змінами в організаційній структурі.

Усе це буде підпорядковано одній єдиній меті: згуртована відповідальна команда та ефективність", - пояснив голова НБУ.

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Відповідаючи на питання журналістів, Пишний також зауважив, що має намір уникати конфліктів у керівництві Нацбанку, які були за його попередника Кирила Шевченка.

Нагадаємо:

Шостим заступником голови Національного банку став Дмитро Олійник – раніше він працював у Міністерстві фінансів та економічному блоці Офісу президента.

На початку жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.



Економічна правда