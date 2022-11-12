График почасовых отключений применили в Киеве и семи областях

getty images

В субботу, 12 ноября, Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Соответственно, плановые отключения будут действовать с 00:00 - 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Применение почасовых отключений предусматривает, что определенные группы потребителей по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Ссылки на сайты облэнерго можно найти здесь.

Также читайте: Как долго будут длиться отключения света и возможен ли блэкаут: вопросы-ответы

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Министерство энергетики поручило проверить распределение графиков плановых отключений электроэнергии из-за жалоб бизнеса и бытовых потребителей.