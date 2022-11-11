Минэнерго поручило проверить "справедливость" и соответствие графиков плановых отключений света

Министерство энергетики поручило проверить распределение графиков плановых отключений электроэнергии из-за жалоб бизнеса и бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В конце октября ведомство совместно с НЭК "Укрэнерго", операторами систем распределения и местными органами власти оптимизировали графики отключения - сделали их более удобными, чем те, которые были введены сразу после массированных обстрелов.

"Однако продолжаются жалобы бытовых потребителей и бизнеса по несоблюдению операторами систем распределения графиков, обнародованных на официальных веб-сайтах ОСР", – констатируют Минэнерго.

Чиновники призвали граждан с пониманием отнестись к временным отключениям света и самостоятельно снизить нагрузку на сети в часы пик.

"В то же время очень важно, чтобы графики отключений были составлены справедливо и максимально четко выполнялись, ведь это необходимо гражданам для планирования рабочих задач, домашних дел, обучения детей. Бизнес также нуждается в планировании работы в зависимости от графиков электроснабжения. Поэтому Минэнерго инициировало проверки корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности", – заявил первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

Проверки будет проводить Госэнергонадзор совместно с уполномоченными представителями оператора передачи.

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Напоминаем:

Из-за ночных обстрелов врага энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" снова применил экстренные аварийные отключения в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

В результате очередных атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры Украины в пятницу в Киеве до 12:00 будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии "в значительных объемах".

Как сообщалось ранее, российские оккупанты ночью в пятницу обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.