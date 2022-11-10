На Днепропетровщине закрыли фабрику United Tobacco: делали нелегальные сигареты

Представители Государственной налоговой службы, СБУ и Генпрокуратуры завершили двухмесячный обыск на табачной фабрике United Tobacco в Желтых Водах Днепропетровской области и прекратили ее "полулегальную" деятельность.

Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.

Предприятие только за время войны не уплатило в государственный бюджет более 5 млрд грн акцизного налога.

"С 2015 года фабрика стала символом украинской коррупции, насыщая рынок безакцизным табаком под молчаливое согласие всех правоохранителей, ослепших к работе сверхмощного предприятия", - написал депутат.

Обыски на фабрике длились более 2 месяцев, в течение которых мошенники пытались затянуть действия следователей и договориться с правоохранителями.

По результатам работы окончательно демонтировано 7 сверхсовременных линий по производству сигарет и окончательно демонтировано. Еще две, завезенные в Украину, но неустановленные ищут и также изымут.

Напоминаем:

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Государственная фискальная служба с 5 августа начала санкционированные обыски на территории табачной компании United Tobacco: в службе говорили, что ищут доказательства изготовления контрафакта, а в компании – это рейдерский захват.

Доля нелегальных табачных изделий на украинском рынке в августе достигла 21,9%, что на 5% больше средневзвешенного показателя прошлого года, из-за этого государственный бюджет недополучил более 20 миллиардов гривен.