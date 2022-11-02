Могли купити пів тисячі БТР: через нелегальний продаж цигарок бюджет недоотримав понад 20 мільярдів

Частка нелегальних тютюнових виробів на українському ринку в серпні досягла 21,9%, що на 5% більше за середньозважений показник минулого року, через це державний бюджет недоотримав понад 20 мільярдів гривень.

Про це йдеться в дослідженні інституту Kantar Україна, передає Інтерфакс-Україна.

Загальний обсяг нелегально реалізованих з початку 2022 року сигарет досяг 8,46 млрд шт., зрівнявшись з обсягами за весь 2021 рік. Це призвело до недоотримання державним бюджетом 20,65 млрд грн податкових відрахувань (за весь 2021 рік – 15,49 млрд грн).

Аналітики зауважили, що у серпні цього року частка підроблених цигарок в Україні становила 8% від загального обсягу ринку, тоді як у 2021 році у листопаді – 6,6%, серпні – 5,6% та лютому – 4,2%. .

Частка сигарет, маркованих як призначені для експорту та продажу в Duty Free, але при цьому нелегально проданих в Україні, у листопаді поточного року становила 12,2% від усього українського ринку сигарет, а в 2021 році в листопаді вона була на рівні 10,9%, у серпні – 9,8% та лютому – 6,9%.

Частка контрабандних цигарок у серпні-2022 знизилася до 1,8% порівняно з 2,9% торішнього листопада та 2,7% у серпні-2021.

Це дослідження напередодні прокоментував голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram та окреслив суму податкових ненадходжень до бюджету – 20 млрд грн.

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"Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 Байрактарів", – написав він.