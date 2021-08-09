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Фіскали проводять обшуки у тютюнового виробника через контрафакт, там це називають рейдерством

Понеділок, 9 серпня 2021, 16:43
 
фото unsplash

Державна фіскальна служба з 5 серпня й дотепер проводить санкціоновані обшуки на території тютюнової компанії United Tobacco: у службі кажуть, що шукають докази виготовлення контрафакту, а у компанії – що це рейдерське захоплення.

Про це повідомляє пресслужба ДФС, United Tobacco.

У службі кажуть, що це – один із найбільших українських виробників тютюнових виробів, які без марок акцизного податку неодноразово вилучалися співробітниками ДФС під час обшуків та в місцях реалізації контрафакту. 

З початку 2021 року фіскали вилучили майже 800 тисяч пачок тютюнових виробів вартістю близько 13 млн грн, виготовлених під торговельними марками вищезгаданого підприємства. Їх реалізовували в України за готівку без марок акцизного податку, або з марками з ознаками підробки. 

Зазначається, що податкова міліція викрила United Tobacco в умисному ухиленні від сплати податків. Також тут продавали законно виготовлені цигарки за готівку поза обліком, з подальшим відображенням їхньої реалізації на підприємства з ознаками ризиковості.

Після початку обшуків 5 серпні, кажуть у ДФС, 6 серпня група невстановлених осіб розпочала блокування роботи співробітників служби.  

"Молодики, будь-якими методами протидіють  законній діяльності правоохоронних органів. Групи осіб встановили контроль над перехрестями та під’їздами до території фабрики", – описують у ДФС. У службі додали, що особи пошкодили шини авто, а ворота підприємства  заблоковані КРАЗами із землею, що унеможливлює проїзд на територію підприємства. 

В ході проведення вказаних обшуків вже виявлено та розглядається питання про вилучення первинних фінансово-господарських документів, чорнових записів, спеціального устаткування, понад 90 тонн тютюну невстановленого походження. ДФС звернулася до Національної поліції, ДСНС тощо для завершення слідчих дій.

У компанії дії ДФС називають "рейдерством" та заявляють про пошкоджену техніку й ушкодження працівників. Там ствердужють, що працівники служби не представляються, а слідчі дії не фільмуються

Економічна правда

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тютюн ДФС

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