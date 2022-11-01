Все разделы
Укр / Рус

Ощадбанк возобновил работу отделения в освобожденном Лимане

Вторник, 1 ноября 2022, 14:52 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Государственный Ощадбанк во вторник, 1 ноября, возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отделение работает в будни с 09:00 до 15:30 по адресу ул. Ивана Лейко, 3. Также здесь вторую неделю работает банкомат Ощадбанка – первая в Лимане после освобождения города и вторая на деоккупированных территориях.

"Для Ощадбанка возобновление работы на деоккупированных территориях принципиально важно с точки зрения предоставления жителям освобожденных территорий доступа к банковскому обслуживанию", – подчеркнули в финансовом учреждении.

Отмечается, что благодаря этому жители города смогут получать пенсии, социальные выплаты, переводы и другие банковские услуги.

Напоминаем:

С 28 октября государственный ПриватБанк возобновил сеть банковского обслуживания в деоккупированном Лимане Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Логистическая компания "Новая почта" возобновила работу на деоккупированной Донбассе - в Святогорске и Лимане.

Укрпочта с 5 октября приступила к выдаче пенсий на освобожденных территориях Донецкой области - передвижные отделения Укрпочты уже работают в Лимане, Святогорске и поселке Яровом.

Ощадбанк война банк
Материалы по теме
Ощадбанк уплатил более 13 миллионов штрафа, наложенного АМКУ 5 октября 2022, 14:32
Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине 19 сентября 2022, 15:10
Ощадбанк просит держателей евробондов смягчить условия по ним 9 сентября 2022, 13:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте