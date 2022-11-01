Ощадбанк возобновил работу отделения в освобожденном Лимане

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Государственный Ощадбанк во вторник, 1 ноября, возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отделение работает в будни с 09:00 до 15:30 по адресу ул. Ивана Лейко, 3. Также здесь вторую неделю работает банкомат Ощадбанка – первая в Лимане после освобождения города и вторая на деоккупированных территориях.

"Для Ощадбанка возобновление работы на деоккупированных территориях принципиально важно с точки зрения предоставления жителям освобожденных территорий доступа к банковскому обслуживанию", – подчеркнули в финансовом учреждении.

Отмечается, что благодаря этому жители города смогут получать пенсии, социальные выплаты, переводы и другие банковские услуги.

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