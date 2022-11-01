Ощадбанк возобновил работу отделения в освобожденном Лимане
Государственный Ощадбанк во вторник, 1 ноября, возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отделение работает в будни с 09:00 до 15:30 по адресу ул. Ивана Лейко, 3. Также здесь вторую неделю работает банкомат Ощадбанка – первая в Лимане после освобождения города и вторая на деоккупированных территориях.
"Для Ощадбанка возобновление работы на деоккупированных территориях принципиально важно с точки зрения предоставления жителям освобожденных территорий доступа к банковскому обслуживанию", – подчеркнули в финансовом учреждении.
Отмечается, что благодаря этому жители города смогут получать пенсии, социальные выплаты, переводы и другие банковские услуги.
Напоминаем:
С 28 октября государственный ПриватБанк возобновил сеть банковского обслуживания в деоккупированном Лимане Донецкой области.
Логистическая компания "Новая почта" возобновила работу на деоккупированной Донбассе - в Святогорске и Лимане.
Укрпочта с 5 октября приступила к выдаче пенсий на освобожденных территориях Донецкой области - передвижные отделения Укрпочты уже работают в Лимане, Святогорске и поселке Яровом.