Приватбанк відновив роботу у звільненому Лимані на Донеччині

Державний Приватбанк відновлює мережу банківського обслуговування у деокупованому Лимані Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

З четверга, 27 жовтня, відновили роботу відділення та банкомат у місті Лиман за адресою: вул. Привокзальна, 36.

Відділення працює, незважаючи на перебої з інтернетом та відключення електроенергії по вівторках і четвергах з 10-00 до 16-00.

"Усі клієнти можуть отримати не тільки банківське обслуговування та спілкування, але й за потреби підзарядити свій телефон", – йдеться в повідомленні.

У Приватбанку зауважили, що Лиман став першим звільненим містом Донеччини, де стало можливо відновити роботу обслуговування клієнтів.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Логістична компанія "Нова пошта" відновила роботу на деокупованій Донеччині - у Святогірську та Лимані.

Укрпошта з 5 жовтня розпочала видачу пенсій на звільнених територіях Донецької області - пересувні відділення Укрпошти вже працюють в Лимані, Святогірську та селищі Яровому.