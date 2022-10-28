"Нова пошта" відновила роботу у Святогірську і Лимані на Донеччині

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Логістична компанія "Нова пошта" відновила роботу на деокупованій Донеччині - у Святогірську та Лимані.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Нова пошта" запрацювала на деокупованій Донеччині 2 тижні тому і за цей час доставила 1500 посилок у Лиман та Святогірськ.

Так, у Лимані мобільне відділення працює з понеділка по п’ятницю з 11:30 до 13:30 на вул. Свободи.

"Щодня ми доставляємо близько 70 посилок із продуктами, одягом та необхідними речами. До війни в Лимані працювало 3 відділення Нової пошти, але наразі всі вони зруйновані та розграбовані. Зараз розпочато будівельні та ремонтні роботи приміщення, щоб через тиждень відкрити у Лимані вже стаціонарне відділення із повним переліком послуг як доставки, так і фінансових, як і до війни", - йдеться у повідомленні.

У Святогірську мобільне відділення працює у понеділок, середу та п’ятницю. З 14:30 біля відділення №1 по вул. Шевченка, а потім до 16:00 за адресою вул. Зарічна, (біля Лаври).

При цьому мешканцям деокупованої Донеччини доступна відправка та отримання посилок до 10 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку за рахунок отримувача.

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"Міста були в окупації довгі місяці та зазнали суттєвих руйнувань через постійні ракетні обстріли та бомбардування ворогом. Відсутня питна вода, продукти, газопостачання, електроенергія, інтернет та зв’язок. Тому Нова пошта за власний кошт доставляє ліки та продукти, які відправляють українці мешканцям Святогірська та Лиману", - кажуть в компанії.

Економічна правда