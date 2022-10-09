"Укрэнерго" получило более 4,9 миллиарда за экспорт электроэнергии в ЕС

НЭК "Укрэнерго" с 30 июня по 9 октября на аукционах продало доступа к межгосударственным электросетям на более 4,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"В течение последней недели 3-9 октября величина проданного сечения составила 50 212 МВт*ч. В одном аукционе участвовали от 7 до 12 компаний", - отмечается в сообщении.

В целом в течение последней недели на смежных европейских рынках цены на электроэнергию продолжают снижаться.

Соответственно на рынке "на сутки вперед" (РСВ) Румынии этот диапазон снизился с €338-397/МВт*ч до €211-315/МВт*ч, а в Словакии в рабочие дни цена базовой нагрузки колебалась в диапазоне €332-423/МВт*ч, на этой неделе она уже была в промежутке €196-279/МВт*ч.

укренерго

В то же время на украинском РСВ цена базовой нагрузки снизилась с 93-€94/МВт*ч до €91-92/МВт*ч.

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Добавляется, что средневзвешенная цена доступа к сечению в направлении Румынии и Словакии на этой неделе снизилась до 4,748 тыс. грн/МВт*ч (на 6%). Наибольшая предельная цена в один час составила 14,3 тыс. грн/МВт*ч в направлении Словакии 5 октября в 20 часов.

Напомним:

НЭК "Укрэнерго" с 25 сентября по 2 октября на аукционах продало доступа к межгосударственным электросетям на около 300 млн гривен.

Послы G7 в Украине выразили обеспокоенность вмешательством власти в управление государственных ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и ЧАО НЭК "Укрэнерго".