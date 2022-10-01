За тиждень експорту електроенергії до ЄС "Укренерго" отримає близько 300 мільйонів

НЕК "Укренерго" з 25 вересня по 2 жовтня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на близько 300 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

"Впродовж останнього тижня на аукціонах реалізовано доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт, що більше ніж попереднього тижня. Це пов’язано з тим, що з 21 вересня величина доступного перетину в нічні години збільшилася на 50 МВт, і тепер впродовж всієї доби становить 300 МВт", – зазначається в повідомленні.

На аукціоні щодо експорту електроенергії до Словаччини та Румунії кількість учасників складає від 7 до 13 компаній. Також в напрямку Польщі в добових аукціонах на 1-2 жовтня брали участь два учасника.

Ціна перетину електроенергії до Польщи склала 10 грн/МВт∙год. При цьому за два дні було продано увесь доступний перетин: загалом 10 560 МВт∙год (по 220 МВт в кожній годині), аукціонна вартість яких склала 105,6 тис грн.

укренерго

На спотовому ринку Румунії "на добу наперед" (РДН) ціни на електроенергію продовжують знижуватися: середня ціна базового навантаження з 25 вересня по 1 жовтня становила близько €344,6/МВт∙год, тоді як тижнем раніше – €366,4 /МВт∙год. Проте на РДН Словаччини ціна на електроенергію збільшилася - до €377,1/МВт∙год проти €359,5/МВт∙год тижнем раніше.

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​Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку ЄС, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 2 жовтня 2022 р., складає понад 4,7 млрд гривень.

Нагадаємо:

Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт в нічні години.

Радниця міністра енергетики Зеркаль заявляла, що Угорщина гальмує розширення експорту української електроенергії в Європу: "це проблема і для України, і для її сусідів, які розраховують на підтримку".