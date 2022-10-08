ФРС, вероятно, еще раз повысит ставку на 75 базовых пунктов

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Федеральная резервная система вероятно повысит процентную ставку в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов в следующем месяце после того, как пятничный отчет показал, что ее агрессивная монетарная политика в этом году недостаточно способствует охлаждению рынка труда США.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на фьючерсы, привязанные к учетной ставке ФРС, предусматривают 92% вероятность того, что ФРС повысит свою учетную ставку, которая сейчас составляет 3%-3,25%, до диапазона 3,75%-4% во время заседания 1-2 ноября.

Ранее вероятность поднятия учетной ставки составляла 85%, однако отчета Министерства труда США показал, что работодатели создали больше, чем ожидалось, 263 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,7%.

Данные отчета находятся с планами Центробанка США, который намерен замедлить спрос на рабочую силу как центральный элемент своей борьбы с инфляцией, поскольку она растет более чем втрое за целевой показатель в 2%.

ФРС повысила стоимость краткосрочных заимствований в этом году быстрее, чем когда-либо с 1980-х годов, чтобы снять напряжение в экономике и ослабить ценовое давление.

Более высокие ставки заметно охладили горячий рынок жилья, где дефицит предложения помог поднять цены более чем на 40% за первые два года пандемии. Но, когда ипотечные ставки поднялись почти до 7%, продажи жилья замедлились, а рост цен резко замедлился.

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В отчете, опубликованном в начале этой недели показано также волатильность мировых цен на акции, поскольку ФРС и другие центральные банки повысили ставки, вызвали надежды в некоторых кругах, что ФРС вскоре замедлит или даже прекратит повышение ставок.

Политики ФРС постоянно отвергают такое мнение, заявляя, что их работа по снижению инфляции причинит боль и близко не завершена. Пятничный отчет о рынке труда подтвердил их намерения.

О том как поднятие учетной ставки ФРС влияет на укрепление доллара в мире читайте: Почему падает евро и растет доллар?

Напомним:

Доллар подскочил до нового максимума за два десятилетия, а азиатские фондовые биржи достигли двухлетнего минимума после того, как ФРС США резко повысила процентные ставки США и запланировала их повышение дальше, чтобы обуздать инфляцию.

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3-3,25%. Это уже третье подряд повышение ставки с таким шагом.