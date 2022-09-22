Долар досяг нового максимуму: як відреагували валюти та ринки на підвищення ставок ФРС

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Долар підскочив до нового максимуму за два десятиліття, а азіатські фондові біржі досягли дворічного мінімуму після того, як ФРС США різко підвищила процентні ставки США та запланувала їх підвищення далі, щоб приборкати інфляцію.

Про це повідомляє Reuters.

Медіана прогнозу офіційних осіб ФРС, згідно з якою ставки в США становлять 4,4% на кінець року та залишаються високими в 2023 році, налякала навіть агресивні ставки та валютні ринки та швидко зняла полегшення від того, що підвищення в середу не було більшим.

Індекс долара, який вимірює відношення долара до кошика цінних паперів, продовжив зростання в середу до нового 20-річного максимуму на рівні 111,72 під час Азійської сесії.

Євро впав до 20-річного мінімуму в 0,9807 долара, реагуючи на часткову мобілізацію в Росії для війни проти України. Єна ненадовго досягла 24-річного мінімуму, коли японські політики одностайно залишилися за надпростими налаштуваннями, як і очікувалося.

Золото подешевшало на 1%. Фунт стерлінгів, австралійський курс, ківі, канадський долар, долар Сінг і юань досягли визначних мінімумів. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0,6%, а європейські ф'ючерси впали на 2%.

"ФРС не збирається зупинятися найближчим часом, і буде тривалий період обмежувальної монетарної політики принаймні протягом наступного року або близько того", — сказала головний інвестиційний директор компанії JB Were у Сіднеї Саллі Олд.

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Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) впав на 1,4% до мінімуму з травня 2020 року. Японський Nikkei (.N225) впав на 0,8% і досяг двомісячного мінімуму.

Крива дохідності в США поглибила свою інверсію, оскільки інвестори оцінили шанси на "м’яке" економічне приземлення та підготувалися до збитків для довгострокового зростання.

Дворічна прибутковість зросла до 4,1320% в Азії, тоді як 10-річна прибутковість трималася на рівні 3,5416%.

"Шанси м'якої посадки, ймовірно, зменшаться до тієї міри, що політика повинна бути більш обмежувальною або обмежувальною на довший термін", – сказав журналістам голова ФРС Джером Пауелл після оголошення про підвищення ставок.

Австралійський і новозеландський долари впали до мінімуму з середини 2020 року, причому австралійський долар у четвер впав на 0,7% до 0,6586 долара, а курс ківі впав на 0,6% до 0,5816 долара.

Між зростаючими геополітичними ризиками щодо України та яструбиною Федеральною резервною системою, долар США постійно шалений", – прокоментував валютний стратег Елвін Тан з RBC Capital Markets у Сінгапурі.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила ключову ставку на 0,75 в.п. до 3-3,25%. Це вже третє поспіль підвищення ставки із таким кроком.