Нацбанк за последнюю неделю продал на межбанке более 615 миллионов долларов

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За неделю с 3 по 7 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 615,74 млн долларов и купил 7,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 615,74 млн долларов, против 867,43 млн долларов неделей ранее. При этом регулятор купил 7,2 млн долларов, что почти на 2 млн долларов больше, чем неделей ранее (5,4 млн долл.).

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полумиллиарда.

Однако в сентябре НБУ был вынужден увеличить объемы продажи валюты: так, за сентябрь было продано более 2,6 млрд долларов.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,133 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 20,09 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября, по предварительным данным, составляли 23 929,6 млн долл США. В сентябре они снизились на 5,9%.

Национальный банк в сентябре провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, за месяц регулятор "напечатал" 30 млрд грн.