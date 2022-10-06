Міжнародні резерви України у вересні знизились на 5,9% – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за попередніми даними, становили 23 929,6 млн дол США. У вересні вони знизилися на 5,9%.

Про це повідомляє Національний банк України.

Підкреслюється, що у вересні резерви знизились з огляду на продаж валюти Нацбанком на міжбанківському ринку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.

Водночас стійкі надходження від міжнародних партнерів і надалі дають змогу утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри повномасштабну війну, кажуть в НБУ.

Нацбанк виділяє 3 чинника, які впродовж вересня визначали динаміку міжнародних резервів.

Перший - операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк минулого місяця продав на валютному ринку 2 777,1 млн дол США та викупив до резервів - 39,4 млн дол США. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком у вересні становив 2 737,7 млн дол США.

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Другий - операції з управління державним боргом.

"Упродовж вересня надходження валюти на рахунки уряду в Нацбанку становили 2 033,8 млн дол. США.

З них 1 500 млн дол США надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 482,1 млн дол США - від Європейського союзу, 51,7 млн дол. США – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті. Загальний обсяг сплачених урядом коштів за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 65,1 млн дол США.

Зокрема, 63 млн дол США спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами, а 2,1 млн дол США - на обслуговування валютних ОВДП", - звітують в НБУ.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 624,6 млн дол США.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 115,5 млн дол США.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - заявляють в НБУ.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за попередніми даними, становили 25 436 млн дол США.

У серпні резерви збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій НБУ з продажу валюти.

Золотовалютні резерви України за підсумками липня становили 22,4 млрд доларів і за місяць скоротилися лише на 2% – у червні вони впали суттєвіше, одразу на 9%.

За підсумками червня резерви України знизились одразу на 9% до 22,8 млрд доларів.

Економічна правда