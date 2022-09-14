"Нова пошта" знизила ціни на доставку посилок з України в Польщу у понад два рази

Поштовий сервіс "Нова пошта" оголосив про зниження цін на доставку посилок з України в Польщу у 2,5 рази.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер українці можуть надсилати посилки із особистими речами в Польщу "Новою поштою" за новими спеціальними цінами:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

"За таким тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості.

Відправити можна виключно вживані особисті речі, без цінників та бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо", - пояснили в компанії.

Термін доставки - від 5 робочих днів.

Як оформити відправлення за новими тарифами:

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1. потрібно принести відкриту посилку у будь-яке відділення Нової пошти;

2. назвати країну та тип доставки – у поштомат або кур’єром;

3. назвати дані отримувача у Польщі – ПІБ, польський номер телефону отримувача та його електронну пошту;

4. вказати номер поштомату, у який має бути доставлена посилка. Щоб знайти потрібний поштомат та його адресу, потрібно скористатися пошуком на гугл картах та ввести "inpost paczkomaty" - https://www.google.com.ua/maps

Якщо доставка кур’єром - вказати повну адресу отримувача: індекс, назву міста, назву вулиці та номер будинку, номер квартири для багатоквартирних будинків;

5. сплатити відправлення.

При цьому у поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг та максимальним розміром 41x38x64 см.

Якщо вага відправлення від 26 до 30 кг або розмір посилки більший, ніж комірка поштомату, то доставка буде здійснюватись на адресу отримувача, пояснили в "Новій пошті".

Економічна правда