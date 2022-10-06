В НБУ не исключают пересмотра прогнозов по инфляции в сторону уменьшения

НБУ может пересмотреть прогноз по инфляции по результатам 2022 года в сторону уменьшения.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук на онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны".

По его словам, главные основания для этого: лучше ситуация с логистикой, меньшие курсовые колебания, открытие портов и снижение цен на топливо.

По словам Николайчука, последний июльский прогноз НБУ предполагает, что цены в этом году вырастут примерно на 30%.

В следующем году инфляция будет постепенно замедляться, однако останется на высоком уровне - около 20%, добавил замглавы НБУ.

По его словам, прогноз по инфляции по результатам 2022 года может быть пересмотрен в сторону снижения. Главные предпосылки для этого: улучшение ситуации со снабжением овощей и фруктов и логистикой, снижение цен на топливо быстрее, чем ожидалось.

"Также ситуация с открытием портов Черного моря для зернового коридора дает нам основания ожидать, что у нас не будет значительных курсовых колебаний. Соответственно этот фактор будет стабильным.

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Дополнительно в свой июльский прогноз НБУ заложил возврат налогов на горючее и дополнительного импортного сбора. Но сейчас мы видим, что эти инициативы, если и будут реализовываться, то совсем не в той степени, что прогнозировали. И это даст дополнительный сдерживающий эффект на инфляцию", – пояснил Николайчук.

При этом в следующем году НБУ ожидает, что инфляционный фактор снизится за счет улучшения способности украинского бизнеса наращивать производство сельскохозяйственной продукции и улучшение логистических возможностей. За счет этого инфляция будет замедляться, прогнозирует замглавы Нацбанка.

"Наша реальность – это война. Она приводит к значительным потерям в благосостоянии населения. И один из каналов реализации этих потерь – инфляция. из-за войны существенно ухудшилась способность бизнеса производить и поставлять продукцию.

Плюс курсовой фактор вследствие эмиссии и огромного дефицита бюджета никуда не исчезнет. Да, мы ожидаем замедления инфляции, но вернуться сразу с 30% к цели в 5% – это не реалистично. Инфляция - это инерционный процесс, который растягивается по времени", - резюмировал Николайчук.

Напомним:

До конца 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% и начнет снижаться в первом квартале 2023 года, говорилось в июльском прогнозе НБУ.

Инфляция в Украине в августе по отношению к июлю выросла на 1,1%, а в годовом измерении выросла до 23,8%.

Национальный банк не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25% на заседании в четверг.

Регулятор фиксирует, что инфляция в Украине и дальше растет, но несколько медленнее прогнозов. Так, в июле она ускорилась до 22,2% в годовом исчислении, а в августе, по предварительной оценке, она достигла около 23%. В то же время инфляционное давление остается значительным. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста.

Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту. В дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми, ожидают НБУ.

Инфляция в Украине в июле по отношению к июню упала до 0,7%, но в годовом измерении выросла до 22,2%.

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению с 18% месяцем ранее.

Экономическая правда