Годовая инфляция в Украине ускорилась до 22,2% – Госстат

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Инфляция в Украине в июле по отношению к июню упала до 0,7%, но в годовом измерении выросла до 22,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Инфляция на потребительском рынке в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 составила 0,7% (против 3,1% в прошлом месяце), с начала года – 18,2%.

В июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца.

Сообщается, что на 5,1–1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и рыбные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время, на 5,4–1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.

По данным Госстата, цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 0,5%. Однако повышение касается только содержания, ремонта и уборки жилья, поскольку правительство ввело мораторий на повышение коммунальных тарифов на период военного положения.

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Напомним:

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению с 18% месяцем ранее.

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.