Зеленский внес в Раду представление на увольнение Шевченко с должности главы НБУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Проект постановления направлен на рассмотрение Комитета Рады.

Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады пока не одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ – Офис президента не успел подать представление на увольнение.

Глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку.

Накануне источники ЭП сообщали об увольнении главы НБУ по собственному желанию.

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Должность главы НБУ, вероятно, достанется бывшему главе правления Ощадбанка Андрею Пышному. Эту информацию ЭП подтвердили не связанные между собой собеседники, приближенные к Офису президента, правительству и профильному комитету парламента.

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Экономическая правда