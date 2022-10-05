Комитет Рады пока не одобрил постановление об увольнении Шевченко из НБУ: причина
Финансовый комитет Верховной Рады пока не одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ – Офис президента не успел подать представление на увольнение.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Офис президента банально не успел подать представление на увольнение. Формальная процедура, с которой не справились.
Следующее заседание завтра в 9:30", – написал нардеп.
Напомним:
Глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку.
Накануне источники ЭП сообщали об увольнении главы НБУ по собственному желанию.
Должность главы НБУ, вероятно, достанется бывшему главе правления Ощадбанка Андрею Пышному. Эту информацию ЭП подтвердили не связанные между собой собеседники, приближенные к Офису президента, правительству и профильному комитету парламента.
Читайте подробнее в статье: Отставка главы НБУ на фоне войны. Почему Зеленский меняет главу Нацбанка?
Экономическая правда