Комитет Рады пока не одобрил постановление об увольнении Шевченко из НБУ: причина

Финансовый комитет Верховной Рады пока не одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ – Офис президента не успел подать представление на увольнение.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Офис президента банально не успел подать представление на увольнение. Формальная процедура, с которой не справились.

Следующее заседание завтра в 9:30", – написал нардеп.

Напомним:

Глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально подтвердил, что уходит в отставку.