Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины на 2023 год

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,1 до 3,3%.

Об этом говорится в отчете Economic outlook, передает Интерфакс-Украина.

Также Всемирный банк улучшил оценку падения экономики Украины в этом году с 45,1% в августе до 35% сейчас.

В 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 4,1%. Экономика начнет возобновляться уже в 2023 году, но рост останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты до конца прогнозируемого периода.

Всемирный банк ожидает, что последствия войны будут отражаться за пределами краткосрочной перспективы, поскольку экономическая деятельность будет подорвана разрушением производственных мощностей, ущербом для пахотных земель и сокращением предложения рабочей силы, особенно если беженцы не вернутся.

В финучреждении считают, что такой сценарий становится все более вероятным по мере того, как война становится все более опасной и затягивается, а беженцы налаживают свою жизнь в принимающих их странах.

Исходя из глобального предела бедности в размере $6,85 на человека в день, в ВБ прогнозируют, что бедность в Украине вырастет с 5,5% в 2021 году до 25% в 2022 году с высокими рисками ухудшения оценки, если ситуация с войной и энергетической безопасностью ухудшится.

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Напоминаем:

ЕБРР прогнозирует, что восстановление экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 8% по сравнению с прогнозируемыми в мае 25%.

Консенсус-прогноз правительства, Нацбанка и международных финансовых организаций предполагает рост ВВП Украины на 4,6% в следующем году.