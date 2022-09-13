ВВП України може зрости на 4,6% наступного року – прогноз уряду

Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що прогноз, на якому базується бюджет, є консервативним сценарієм. Реальна ситуація залежатиме виключно від перебігу війни: "Залежно від ситуації на фронті економіка може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше", – додав Шмигаль.

За сценарієм, закладеним у бюджеті, очікуються такі показники:

ВВП України зросте на 4,6% у реальному вираженні і на 37% – у номінальному;

Інфляція становитиме близько 30%;

Середня заробітна плата становитиме 18,5 тисячі грн;

Курс гривні коливатиметься на рівні 42 грн за долар.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 13 вересня схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік. Згідно проєкту, власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно.