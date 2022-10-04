Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 7 октября, рассмотрит запрос Украины на 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы отвечать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды.

При этом в случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия, одобренной советом директоров на прошлой неделе.

Как рассказал один из собеседников, сотрудники МВФ должны встретиться с украинскими властями в Вене с 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики Украины. Обсуждения запланированы после встреч высшего уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодного собрания Всемирного банка и МВФ.

Читайте также: Программа МВФ военного времени: о чем власть договаривается с фондом

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Украина сможет получить до 1,3 млрд долларов дополнительной помощи.

В марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.

Впоследствии стало известно, что Фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, которые столкнулись с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит меры на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщил, что заседание, на котором разблокируют средства, должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы средства поступили.

Экономическая правда