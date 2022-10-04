МВФ в пятницу рассмотрит запрос Украины на $1,3 млрд экстренного финансирования – Reuters
Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 7 октября, рассмотрит запрос Украины на 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
По словам собеседников агентства, сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы отвечать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды.
При этом в случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия, одобренной советом директоров на прошлой неделе.
Как рассказал один из собеседников, сотрудники МВФ должны встретиться с украинскими властями в Вене с 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики Украины. Обсуждения запланированы после встреч высшего уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодного собрания Всемирного банка и МВФ.
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Напоминаем:
Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Украина сможет получить до 1,3 млрд долларов дополнительной помощи.
В марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.
Впоследствии стало известно, что Фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, которые столкнулись с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит меры на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.
13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.
Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщил, что заседание, на котором разблокируют средства, должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы средства поступили.
Экономическая правда