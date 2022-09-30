МВФ может предоставить Украине дополнительные $1,3 миллиарда 

Глава МВФ Кристалина Георгиева getty images

Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Украина сможет получить до 1,3 млрд долларов дополнительной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Соответствующее решение Совет исполнительных директоров МВФ утвердил 30 сентября. Им предусмотрено расширение инструментов антикризисного финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

Это расширение, или "антишоковое продовольственное окно", предусматривает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, которые страдают от существенного дефицита платежного баланса, вызванного глобальным продовольственным кризисом.

"Украина планирует воспользоваться этой возможностью и будет обращаться за дополнительной помощью в сумме около 1,3 млрд долл. США от МВФ", - заявили в НБУ. "После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре".

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Напоминаем:

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В марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.

Впоследствии стало известно, что Фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, которые столкнулись с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит меры на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщил, что заседание, на котором разблокируют средства, должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы средства поступили.



