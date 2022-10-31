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Завод Hyundai в РФ продлил простой до декабря

Понедельник, 31 октября 2022, 17:22 - Алексей Павлыш

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Петербурге (ООО "Хенде Мотор Мануфактуринг Рус") продлил простой до декабря.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В настоящее время объявлен простой до конца ноября", - сказал собеседник агентства.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта этого года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс автомобилей в год.

Напомним:

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в России, которые могут включать продажу своего тамошнего завода.

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Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Петербурге, в который планировали вложить 36 млрд рублей.

Экономическая правда

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