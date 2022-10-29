Укрзализныця запустит в Кишинев "Поезд к победе"

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АО "Укрзализныця" с 5 ноября запустит культовый "Поезд к победе" по маршруту № 351/352 Киев - Кишинев (Молдова).

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Telegram.

Из Киева поезд будет отправляться в 17:02 и прибывать в столицу Молдовы в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45 и прибывать в Киев в 11:48

"Вагоны "Поезда к Победе" - это расписанные украинскими художниками вагоны, которые прошли капитально-восстановительный ремонт на мощностях Укрзализныци во время войны и обустроены по новым стандартам экипировки. Каждый из 7 вагонов посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта) территории Украины и подвигам украинцев, которые сопротивляются оккупантам", - говорится в сообщении.

"Поезд к победе" в течение двух месяцев путешествовал по всем регионам Украины от Ужгорода до Харькова и от Киева до Одессы, а также стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена.

Проект является совместной инициативой Укрзализныци и Gres Todorchuk под кураторством Кати Тейлор.

Напомним:

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Укрзализныця открыла продажу билетов глубиной 20 дней на новые поезда международного сообщения.

Укрзализныця представила обновленный график движения поездов: им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введенные в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.