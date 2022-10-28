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УЗ презентувала новий графік руху поїздів: коли він почне діяти

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 11:20 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів: ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України у компанії відзначили наступні.

Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. "Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною", - поясннють в УЗ.

Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом.

ВІДЕО ДНЯ

Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини.

Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Також відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

  • № 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
  • № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
  • № 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
  • № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;
  • № 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
  • № 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;
  • № 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
  • № 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають змін у графіку:

  • № 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
  • № 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
  • час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів  – Київ став значно зручнішим для пасажирів:
  • № 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;
  • № 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
  • № 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
  • № 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
  • № 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

"На дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу - заощаджуємо 25 000 кВт/год щодобово", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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