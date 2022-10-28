Кличко рассказал, сколько времени необходимо на стабилизацию ситуации с электричеством в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.

Об этом он сказал в эфире программы "Факты" на канале ICTV.

"Мы работаем в экстренном режиме, потому что у нас экстренные отключения света, которые продолжаются по всем районам. Это делает Укрэнерго. В связи с большой нехваткой и дефицитом отключения колеблются примерно от часа. Мы знаем, что у нас пиковая нагрузка.

От 20 до 50% - это дефицит электроэнергии. Этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок и прочего", - отметил Кличко.

"Мы связались со специалистами Укрэнерго, которые говорят, что если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, тогда они надеются в течение 2-3 недель устранить проблематичные моменты, связанные с атаками ракет и дронов, во время которых были повреждены системы энергообеспечения.

Непростая задача, но они говорят, что примерно 2-3 недели", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко также заверил, что городские власти Киева делают все возможное для возвращения стабильного электроснабжения.

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Напомним:

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Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в пятницу, 28 октября, в очередной раз предоставил облэнерго объем для применения графиков ограничений электроснабжения во всех областях Украины.

Оператор системы передачи "Укрэнерго" возобновил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены в четверг в результате российской атаки на энергетический объект.

Экономическая правда