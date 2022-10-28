Веерные отключения: Укрэнерго снова ограничивает электроснабжение по всей стране

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в пятницу, 28 октября, в очередной раз предоставил облэнерго объем для применения графиков ограничений электроснабжения во всех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оператора в Facebook.

Кроме этого, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях (Центральном регионе) дополнительно предоставлены объемы для применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в Центральном и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.

"Графики отключения на этот случай уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - добавили в Укрэнерго.

Эти вынужденные меры позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей, пояснили в компании.