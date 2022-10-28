"Укрэнерго" отменил отключение света в Киевской области

Оператор системы передачи "Укрэнерго" отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены в четверг в результате российской атаки на энергетический объект.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

Сейчас свет вернулся всем потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света. "С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом", - сообщили в компании.

В то же время ситуация в энергосистеме остается напряженной, поэтому ДТЭК призывает потреблять электроэнергию умеренно - включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

Также компания советует правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременный значительный рост нагрузки и аварии на электросетях. В частности - не включать приборы одновременно после возвращения света и выключать из сети приборы и освещение в комнатах, где нет людей.





