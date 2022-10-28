Все разделы
Укр / Рус

Зерновая инициатива: из портов вышел караван из шести судов

Пятница, 28 октября 2022, 15:54 - Анастасия Жарикова

В рамках действия "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы в пятницу, 28 октября, вышел караван из шести судов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На борту судов – 180 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. В частности, балкер LINA из 25 тыс. тонн кукурузы доставит продовольствие в Египет.

В ведомстве отметили, что с момента выхода первого судна в рамках работы "зернового коридора" было экспортировано 9,1 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 403 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Балкер BC Callisto из 30,5 тыс. тонн пшеницы с двухнедельной задержкой из-за простоя в Босфоре стал вторым судном, доставившим продовольствие в Алжир.

В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.

зепно порты экспорт Мининфраструктуры
Материалы по теме
Зерновая инициатива: из-за искусственной очереди украинские порты работают на 20-30% мощности 27 октября 2022, 20:05
В ООН оптимистично настроены на продолжение "зерновой инициативы" и включение порта Николаева 27 октября 2022, 12:57
Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновое соглашение 26 октября 2022, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте