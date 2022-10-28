Зерновая инициатива: из портов вышел караван из шести судов

В рамках действия "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы в пятницу, 28 октября, вышел караван из шести судов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На борту судов – 180 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. В частности, балкер LINA из 25 тыс. тонн кукурузы доставит продовольствие в Египет.

В ведомстве отметили, что с момента выхода первого судна в рамках работы "зернового коридора" было экспортировано 9,1 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 403 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

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Балкер BC Callisto из 30,5 тыс. тонн пшеницы с двухнедельной задержкой из-за простоя в Босфоре стал вторым судном, доставившим продовольствие в Алжир.

В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.