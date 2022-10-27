Судна з зерном затримуються на два тижні: через штучну чергу українські порти працюють на 20-30% потужності
Балкер BC Callisto з 30,5 тис. тонн пшениці з двотижневою затримкою через простої у Босфорі став другим судном, яке доправило продовольство до Алжиру.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
"Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно подолало за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало в Босфорі в очікуванні інспекції Спільного координаційного центру", – йдеться в повідомленні.
Наразі в Босфорі на інспекції очікують 175 суден. У відомстві пояснюють, що штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "зернової ініціативи"
"У зв'язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності", – зазначило відомство.
Водночас українські портові служби роблять усе можливе, аби пришвидшити обробку вантажів. Зорема, балкер BC Callisto був завантажений за три дні.
"Проблема полягає у недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки така затримка є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки у Босфорі", – прокоментував заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.
Нагадуємо:
В рамках "зернової ініціативи" з 1 серпня Україна вже проекспортувала 9 млн тонн аграрної продукції.
Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.