Судна з зерном затримуються на два тижні: через штучну чергу українські порти працюють на 20-30% потужності

Балкер BC Callisto з 30,5 тис. тонн пшениці з двотижневою затримкою через простої у Босфорі став другим судном, яке доправило продовольство до Алжиру.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно подолало за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало в Босфорі в очікуванні інспекції Спільного координаційного центру", – йдеться в повідомленні.

Наразі в Босфорі на інспекції очікують 175 суден. У відомстві пояснюють, що штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "зернової ініціативи"

"У зв'язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності", – зазначило відомство.

Водночас українські портові служби роблять усе можливе, аби пришвидшити обробку вантажів. Зорема, балкер BC Callisto був завантажений за три дні.

"Проблема полягає у недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки така затримка є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки у Босфорі", – прокоментував заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

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Нагадуємо:

В рамках "зернової ініціативи" з 1 серпня Україна вже проекспортувала 9 млн тонн аграрної продукції.

Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.