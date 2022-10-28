Акции Credit Suisse обрушились после решения сократить штат и покрыть убытки инвестициями

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Цена акций швейцарского банка Credit Suisse упала на 19% за день после того, как финучреждение предложило план восстановления доходности путем привлечения инвестиций и сокращения штата.

Об этом сообщает Telegram-канал Coin Post.

Накануне банк впервые раскрыл планы по сокращению 9000 рабочих мест и привлечению более 4 млрд долл. от инвесторов для покрытия убытков, сообщал The Guardian.

В частности, около 1,5 млрд. долларов банк рассчитывает получить в раунде финансирования под руководством Саудовской Аравии, пишет The Guardian. Этот шаг даст Saudi National Bank 9,9% акций, что сделает его вторым по величине инвестором после американской инвестиционной группы Harris Associates.

После оглашения планов компании цена акций Credit Suisse упала на 19%.

Напоминаем:

Швейцарский банк Credit Suisse предложил выкупить до 3 миллиардов долларов старших долговых бумаг в попытках успокоить опасения инвесторов на фоне падения акций и слухов о финансовых проблемах.

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Швейцарский национальный банк внимательно следит за ситуацией с Credit Suisse.

Ранее сообщалось, что руководство банка Credit Suisse уверяет клиентов, контрагентов и инвесторов по поводу своей ликвидности и состояния капитала на фоне падения акций и слухов о финансовой неустойчивости банка.