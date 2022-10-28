Рост цен на куриные яйца остановился – Минагрополитики

Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, рост, как и ожидалось, почти остановился.

Об этом сообщили в Минагрополитики.

Так, 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 грн за 1 десяток (+3 п.п. к цене 13.10), а 27 октября цена составила 60,1 грн за 1 десяток, что на 1 п.п. выше цены прошлой недели.

Производители восстанавливают поголовье птицы для обеспечения спроса и стабилизации рынка, отмечают в Минагро.

"Ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 млн шт. птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября. С момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев).

Поэтому можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", - отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Отмечается, что на рост цены повлиял сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства, из-за военных действий предприятия значительно сократили или вообще прекратили свою деятельность. Из-за войны было частично приостановлено инкубацию яйца для получения молодняка птицы.

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"Наибольший процент падения производства зафиксирован в апреле 2022 года. Тогда было произведено 3 780 млн шт. яиц что на 17,3% меньше производства в апреле 2021 года (4 573 млн шт.). С мая спад производства вышел на плато, а начиная с июля падение незначительно ускорилось (-0,7 п.п.).

В сентябре темп падения уменьшился, было произведено 9 295 млн шт. яиц, что на 15,7% меньше, чем за сентябрь 2021 года", - говорится в сообщении.

С начала сентября 2022 динамика цена на яйца выросла с 29,91 грн за 1 дес. в среднем по Украине до 62,01 грн по состоянию на 27 октября. При этом наибольший прирост (16% к предыдущей неделе) наблюдался 7 октября к цене, зафиксированной 30 сентября.

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Напоминаем:

В Минагрополитики считают, что в Украине не будет дефицита подсолнечного масла, сахара и яиц, поэтому оснований для роста цен на эти продукты нет.

В результате российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.

Антимонопольный комитет начал проверку существенного подорожания куриных яиц в течение сентября и октября.

Экономическая правда