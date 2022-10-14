Через війну було втрачено 20% промислового виробництва яєць – асоціація

Внаслідок російської збройної агресії проти України було втрачено близько 20% промислового виробництва яєць в Україні.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, потужності низки великих виробників були зруйновані або опинилися в окупації через повномасштабну війну. Через бойові дії припинили свою діяльність та значно скоротили виробництво такі підприємства як "Дмитрівська птахофабрика" на Донеччині та філія "Богодухівської птахофабрики" на Харківщині.

Крім того, на тимчасово окупованій Херсонщині знаходиться птахокомплекс "Чорнобаївський" (входить в "Авангард"), який був одним з найбільших виробників яєць в Україні, кажуть в "Союзі птахівників України". "Авангард" також втратив своє поголів’я курей та потужності й в інших областях.

"На окупованих територіях залишилось ще декілька потужних виробників, інші знаходяться на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях. За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено близько 20% промислового виробництва яєць", – розповідає директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

Як наслідок, декілька тижнів тому постачальники яєць почали стрімко підвищувати гуртові ціни на цю продукцію – на понад 60%. Таким чином ціна десятка яєць у магазинах з 32 грн наприкінці серпня зросла до 70 грн на початок жовтня.

Більше про те, що десяток яєць подекуди коштує за 70 грн, читайте у статті: За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталось і чи не буде дефіциту?