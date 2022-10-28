Ситуация с электроснабжением на Киевщине до сих пор остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.

Об этом заявил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, аварийные и восстановительные работы продолжаются.

"Ситуация до сих пор остается напряженной, и говорить о стабилизации системы, к сожалению, рано.

В области продолжаются отключения электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше.

ДТЭК работает над совершенствованием графиков плановых отключений", - написал Кулеба.

Он призвал потреблять электроэнергию умеренно - включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

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Напомним:

В компании ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева - продолжительность ограничений может вырасти до шести часов.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в пятницу, 28 октября, в очередной раз предоставил облэнерго объем для применения графиков ограничений электроснабжения во всех областях Украины.

Оператор системы передачи "Укрэнерго" возобновил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены в четверг в результате российской атаки на энергетический объект.

Экономическая правда