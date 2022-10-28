На одну вакансию восемь претендентов: как у Минэкономики планируют снизить уровень безработицы

С начала войны 404 тысячи граждан Украины получили статус безработного.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает пресс-служба Минэкономики.

Она подчеркнула, что из-за войны ожидается падение экономики на треть, и как следствие рост безработицы.

По информации службы занятости, с начала военных действий статус безработного получили 404 тысячи граждан. В настоящее время 230 тысяч зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице. При этом существенно, более чем вдвое, уменьшилось количество вакансий на рынке труда - на сегодняшний день их всего 31 тысяча, то есть на одну вакансию претендует 8 безработных", – рассказала Свириденко.

Поэтому в правительстве работают над реализацией программ для уменьшения уровня безработицы.

В частности, по программе єРобота украинцы имеют возможность получить микрогранты до 250 тыс грн на начало или расширение бизнеса, гранты до нескольких миллионов - на развитие перерабатывающих предприятий, закладки садов, теплиц.

Также для стимулирования занятости государство предоставляет компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ, которым воспользовались уже 9 тысяч предпринимателей.

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Кроме того, безработных привлекают в Армию восстановления через их участие в общественно полезных работах и ​​предлагают им программы переквалификации.

Напоминаем:

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Правительство утвердило, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.