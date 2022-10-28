Из Приватбанка уволили "героя "батальона Монако" Лебединца

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка принял решение об увольнении первого заместителя председателя правления банка Игоря Лебединца по его желанию – топ-менеджер отдыхал на Лазурном берегу Франции уже во время большой войны, используя служебный автомобиль.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Заявление Лебединца об увольнении по собственному желанию вступило в силу с 28 октября.

В финучреждении рассказали, что наблюдательный совет АО КБ "ПриватБанк" провел внутреннюю проверку фактов и обстоятельств, связанных с использованием Лебединца транспортного средства банка во время его отпуска за рубежом, о чем говорилось в расследовании УП.

"При проведении проверки наблюдательный совет ПриватБанка действовал в соответствии с принципами и нормами Кодекса корпоративного управления и Кодекса этики банка, в которых отмечается, что все работники должны избегать нарушений, а также не допускать создания впечатлений нарушений как при исполнении обязанностей, так и в повседневной жизни, и всегда действовать в интересах банка", – добавили в финучреждении.

Лебединца поблагодарили за вклад в развитие банка и пожелали дальнейших успехов.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что в государственном Приватбанке проведут проверку по поводу пребывания заместителя председателя правления финучреждения Игоря Лебединца за границей.

Журналисты УП зафиксировали на Лазурном берегу Франции на служебном автомобиле члена правления государственного ПриватБанка Игоря Лебединца. На расследование отреагировал глава НБУ Андрей Пышный.