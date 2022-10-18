Глава НБУ – члену правления "ПриватБанка" Лебединцу из "батальона Монако": Как вы там? Служебный транспорт не подводит?

Журналисты УП зафиксировали на Лазурном берегу Франции на служебном автомобиле члена правления государственного ПриватБанка Игоря Лебединца. На расследование отреагировал глава НБУ Андрей Пышный.

Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон "Монако" 2. Украинские элитные беженцы на Лазурном побережье".

Журналисты заметили автомобиль Toyota Land Cruiser на выезде из Сен-Жан-Кап-Ферра (округ Ницца). По данным УП, автомобиль зарегистрирован на государственный банк ПриватБанк.

скриншот: видео УП

скриншот: видео УП

За рулем авто журналисты увидели заместителя председателя правления ПриватБанка по реорганизации и проблемных активов Игоря Лебединца.

скриншот: видео УП

На расследование УП, в котором, в частности, речь шла о Лебединце, отреагировал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

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Пышный поблагодарил автора расследования Михаила Ткача - по его словам, "банковский надзор НБУ ко всему еще получил немного работы".

Также глава НБУ обратился к члену правления ПриватБанка Игорю Лебединцу.

"...Во-вторых, хочу поинтересоваться у Игоря Лебединца, члена правления "Приватбанка", 100 процентов акций, принадлежащего государству, вынужденному вести войну в то время, как член правления государственного банка напряженно приближает нашу победу в... Монако.

Как вы, господин Игорь? Служебный транспорт не подводит, кормят хорошо, беспилотники не беспокоят, солнцезащитного крема хватает?

Волнуемся теперь за вас очень-очень, как вы там – в Монако! Спите?", - написал Пышный в Facebook.

скриншот: видео уп

"Верю, что стыд и дикость этой ситуации во время войны, а также понесенные и потенциальные репутационные потери будут побуждать всех причастных отреагировать на эту ситуацию ответственно, решительно и, конечно, в пределах действующего законодательства.

Ну а банковский надзор свою работу выполнит добросовестно!", - добавил глава НБУ.

Экономическая правда