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Член правления ПриватБанка в "батальоне Монако": госбанк проведет проверку

Вторник, 18 октября 2022, 14:48 - Экономическая правда

В государственном Приватбанке проведут проверку по поводу пребывания заместителя председателя правления финучреждения Игоря Лебединца за границей.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Приватбанка.

В банке заявили, что проинформированы о публикации расследования Украинской правды, в котором журналисты зафиксировали на Лазурном берегу Франции на служебном авто члена правления государственного ПриватБанка Игоря Лебединца.

"Игорь Лебединец, заместитель председателя правления (по вопросам реорганизации и проблемных активов), находился в официальном отпуске с 17 августа по 5 сентября на момент съемок материала для этой публикации", – заявили в пресс-службе.

Также в финучреждении добавили, что топ-менеджер проинформировал о своем отпуске и поездке за границу, которая была первой с начала российской агрессии.

Поэтому банк проводит внутреннюю проверку, чтобы полностью оценить ситуацию и обеспечить соблюдение всех норм законодательства и внутренних регулятивных документов.

"Приватбанк полностью соблюдает обязательства гарантирования наивысшего уровня целостности, этических стандартов и корпоративного управления в своей ежедневной деятельности", – резюмировали в заявлении.

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ЭП также обратилась в пресс-службу банка с вопросами о том, на каком основании Игорь Лебединец смог пересечь границу Украины, а также о сумме вознаграждения (зарплаты, премии и других платежей), которую он получил с начала года. В ПриватБанке эти вопросы оставили без ответа.

Согласно опубликованной отчетности финучреждения, размер общего вознаграждения заместителей председателя правления банка в августе этого года колебался в пределах от 747 608 грн до 1 350 363 грн. При этом эти данные банк представляет обезличенно, то есть узнать сколько именно получил Лебединец невозможно.

Напоминаем:

Журналисты УП зафиксировали на Лазурном берегу Франции на служебном автомобиле члена правления государственного ПриватБанка Игоря Лебединца. На расследование отреагировал глава НБУ Андрей Пышный.

Экономическая правда

Приватбанк
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