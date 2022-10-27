Зерновая инициатива: из-за искусственной очереди украинские порты работают на 20-30% мощности

Балкер BC Callisto из 30,5 тыс. тонн пшеницы с двухнедельной задержкой из-за простоя в Босфоре стал вторым судном, доставившим продовольствие в Алжир.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Путь от порта Черноморска до порта Алжира судно прошло за 25 дней. Из них 14 дней судно с украинским продовольствием простаивало в Босфоре в ожидании инспекции Совместного координационного центра", – говорится в сообщении.

Сейчас в Босфоре инспекции ожидают 175 судов. В ведомстве объясняют, что искусственная очередь вызвана тем, что россияне блокируют проведение инспекций и реализацию "зерновой инициативы"

"В этой связи украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своей мощности", - отметило ведомство.

В то же время, украинские портовые службы делают все возможное, чтобы ускорить обработку грузов. Звезда, балкер BC Callisto был загружен за три дня.

"Проблема состоит в недостаточном количестве инспекционных групп. ООН и Турция поддерживают необходимость увеличить количество инспекторов, поскольку такая задержка является вопросом как продовольственной безопасности, так и безопасности в Босфоре", – прокомментировал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков.

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Напоминаем:

В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа Украина уже проэкспортировала 9 млн. тонн аграрной продукции.

В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.