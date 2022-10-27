Украинцы добровольно сократили потребление электроэнергии на 5-10%

Украинцы преимущественно прислушались к просьбе энергетиков уменьшить потребление электроэнергии – оно сократилось на 5-10%.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в эфире телемарафона, передает пресс-служба ВРУ.

Он подчеркнул, что эта экономия помогает энергетикам работать над ремонтом объектов критической инфраструктуры. А при отсутствии ракетных обстрелов российскими военными энергетики смогут минимизировать веерные отключения.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения продолжались не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", – резюмировал парламентарий.

Напоминаем:

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей.

Ночью на четверг россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в результате повреждений энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения.

ВИДЕО ДНЯ

"Укрэнерго" в четверг снова ввел в Киеве стабилизационные отключения во избежание аварий, они начались в 05:38. Отключения света длятся около 4 часов.