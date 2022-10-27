Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, відтак відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів.

Про це повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno.

"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%", – заявили у компанії.

Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт, проте наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник. "Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", – додали енергетики.

Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. При цьому відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі не актуальні.

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Вночі на четвер росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України, внаслідок пошкоджень енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження.

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"Укренерго" у четвер знову запровадив у Києві стабілізаційні відключення для уникнення аварій, вони розпочалися о 05:38. Відключення світла тривають близько 4 години.

