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У Києві у четвер продовжуються відключення світла

Четвер, 27 жовтня 2022, 09:22 - Економічна правда

"Укренерго" у четвер знову запровадив у Києві стабілізаційні відключення для уникнення аварій, вони розпочалися о 05:38.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Всі споживачів електроенергії Києва поділені на 3 групи за проміжками часу, коли можна очікувати на відключення світла. 

Кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень. Дізнатись час планових відключень за адресою можна за посиланням.

У ДТЕК також попереджають, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

В окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. 

На розподільчих мережах також трапляються аварії з різних причин, наприклад – перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо. Як наслідок, споживачі  можуть бути без енергопостачання.

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