Все разделы
Укр / Рус

В ООН оптимистично настроены на продолжение "зерновой инициативы" и включение порта Николаева

Четверг, 27 октября 2022, 12:57

Глава ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что относительно оптимистично настроен по продолжению "зернового соглашения" со второй половины ноября.

Об этом сообщает Reuters.

В начале октября Гриффитс вместе с высокопоставленным представителем ООН по торговле Ребеккой Гринспен посетил Москву для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на содействие экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.

Благодаря соглашению от 22 июля, Украина смогла возобновить черноморский экспорт зерна и удобрений. Это соглашение было согласовано на 120 дней.

"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", – сказал Гриффитс.

Также представитель ООН предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив еще один порт – Николаев.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа Украина уже проэкспортировала 9 млн. тонн аграрной продукции.

В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.

ООН зепно порты
Материалы по теме
"Зерновая инициатива": в Черноморске загрузили зерном шестое зафрахтованное ООН судно 18 октября 2022, 19:00
Россия угрожает выйти из "зерновой сделки", если не будут выполнены ее требования 13 октября 2022, 19:41
В ООН посчитали, сколько средств понадобится на гуманитарные нужды украинцев в 2023 году 13 октября 2022, 11:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте