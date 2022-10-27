В ООН оптимистично настроены на продолжение "зерновой инициативы" и включение порта Николаева

Глава ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что относительно оптимистично настроен по продолжению "зернового соглашения" со второй половины ноября.

Об этом сообщает Reuters.

В начале октября Гриффитс вместе с высокопоставленным представителем ООН по торговле Ребеккой Гринспен посетил Москву для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на содействие экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.

Благодаря соглашению от 22 июля, Украина смогла возобновить черноморский экспорт зерна и удобрений. Это соглашение было согласовано на 120 дней.

"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", – сказал Гриффитс.

Также представитель ООН предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив еще один порт – Николаев.

Напоминаем:

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В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа Украина уже проэкспортировала 9 млн. тонн аграрной продукции.

В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.