США хотят ограничить цену на российскую нефть: рассматривают более высокий "потолок"

США были вынуждены ослабить план ограничения цен на российскую нефть из-за рисков на финансовых рынках, вызванных нестабильностью цен на нефть и усилиями центробанков по обузданию инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

Вместо того, чтобы наложить жесткое ограничение на цену российской нефти, страны-партнеры скорее всего удовлетворятся более слабым "потолком" цен, чем ранее предполагалось. План поддержали страны "Большой семерки" и Австралия.

Южная Корея также в частном порядке сообщила странам G7, что планирует соблюдать требования, говорят собеседники агентства. В G7 стремятся привлечь на свою сторону также Новую Зеландию и Норвегию. Зато очевидно, что Индия и Китай - важнейшие торговые партнеры России - не будут принимать в этом участие.

Согласно предыдущей итерации американского плана, рассматривалось ограничение цены на нефть из РФ в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, причем некоторые чиновники стремились удержать максмиальную цену как можно ближе к нижней границе, чтобы достичь ключевой цели - сокращения денежных потоков России.

Но сейчас чиновники, участвующие в разработке планов, обсуждают верхнюю границу этого диапазона на даже более высоком уровне. Некоторые чиновники ЕС считают, что это позволит Кремлю продолжать получать значительные доходы от продажи нефти и направлять их на войну против Украины.

Условия установления верхней границы цены для России все еще находятся на стадии разработки.

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В сентябре Россия получила от продажи нефти примерно 15 миллиардов долларов, средняя цена поставки российской нефти Urals составляла 63 доллара за баррель за последние три года, в этом месяце она составляла в среднем около 74 долларов

План ЕС по ограничению цен на нефть зависит от того, примет ли его "Большая семерка". Если G7 не сможет достичь собственной договоренности, то вступит в силу полный запрет на российские нефтяные услуги, который ЕС принял в июне.

Напоминаем:

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничения цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить доходы агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от ее продажи до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.





